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"القوى العاملة" تحذّر المصريين من عقود التأشيرة الحرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
القوى العاملة تحذّر المصريين من عقود التأشيرة الحرة
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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أمنية فوزي
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك تواصل دائم مع المستشارين العماليين في الخارج لحل مشاكل المصريين".

وأضاف سعفان، في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN": "هناك عمالة موسمية للمصريين تكون في مواسم الحج، وموسم الصيد باليونان، وأيضًا هناك عمالة موسمية في إيطاليا".

وأكد أن بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا تستعين بالعمالة المصرية بشكل موسمي، متابعًا: "ونعطي تلك العمالة تعليمات تخص بقوانين الدولة، ورقم المستشار العمالي للتواصل معه إذا حدثت أي مشكلة".

وأوضح أن الوزارة تحذر من أي عقود التأشيرة الحرة، وطالبت المصريين بالرجوع إلى الوزارة أو مديريات العمل للتأكد من صحة العقود ومعرفة إذا كانت وهمية أو سليمة"، متابعًا: "نحذر المصريين من تعرضهم لوقائع نصب بعقود مزورة للعمل في الخارج".
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