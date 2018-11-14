نصر سالم: الإخوان يحاولوا استقدام تركيا لليبيا لتهديد الحدود المصرية

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العقيد خليفة حفتر ظهر عقب قيام الثورة الليبية، وتدمير وتسريح الجيش الليبي، واكتشفوا أن هناك 700 ضابط ليبي قتلوا خلال عام قتلهم الإخوان.



وأضاف سالم، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن أمريكا سعت لتطبيق الفوضي الخلاقة بالمنطقة بما يسمي بالربيع العربين وكانت مصر مركز الزلزال، وليبيا بالنسبة لمصر جزء من مسرح الحرب وليس حزام الأمان، مشددًا على أن تهديد الأمن الليبي بمثابة تهديد لمصر، والإعتداء على ليبيا إعتداء على مصر.



وتابع أن الإخوان يحاولوا استقدام تركيا لليبيا لتهديد الحدود المصرية.

