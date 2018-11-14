زي النهاردة بتاريخ 14-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 14-11-2018





أحداث





1770 - جيمس بروس يكتشف ما يعتقد أنه مصدر نهر النيل.





1889 - الصحافية ‹نيللي بلاي› تبدأ محاولة ناجحة للسفر حول العالم في أقل من 80 يومًا.





1908 - عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنلوجيا الليزر.





1922 - هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدمتها الإذاعية في المملكة المتحدة.





1954 - جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويتولى الحكم بدلًا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.





1968 - انفجار عدد من القنابل في أماكن عامة ومختلفة بالكويت وذلك أثناء زيارة شاه إيران محمد رضا بهلوي لها.





1968 - إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.





1971 - تنصيب وتجليس البابا شنودة الثالث بابا على الإسكندرية وبطرياركًا على الكرازة المرقسية وبطريارك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





1975 - المغرب وإسبانيا وموريتانيا يوقعون في مدريد معاهدة ثلاثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية المحتله من قبل إسبانيا تخلت بموجبه إسبانيا عن إدارة الصحراء لصالح الدولتين.





1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يصدر أمر رئاسي بتجميد جميع الأصول والودائع الإيرانية في الولايات المتحدة على خلفيه أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.





1983 - افتتاح مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.





1987 - الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.





1991 - السلطات الأميركية والبريطانية تعلن لوائح اتهام ضد اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في إسقاط طائرة بان أمريكان أثناء الرحلة رقم 103 والمسماة قضية لوكربي.





1991 - ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك يعود إلى بنوم بنه بعد ثلاثه عشر عامًا قضاها في المنفى.





2001 - قوات تحالف الشمال تسيطر على العاصمة الأفغانية كابل.





2003 - اكتشاف سدنا، والذي كان وقت اكتشافه أبعد جرم مرصود يدور حول الشمس على الإطلاق.





2012 - إسرائيل تغتال نائب القائد العام في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري وذلك بقصف استهدف سيارته.





2012 - إنطلاق مظاهرات في الأردن ضد قرار الحكومة رفع الدعم وللمطالبة بمحاكمة الفاسدين وهو ما عرف باسم هبة تشرين.





2016 - زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب كرايستشرش كبرى مدن الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا مخلفا مقتل شخصين وخسائر مادية مهمة.





2016 - وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض مشكلا ظاهرة القمر العملاق بعد 68 سنة منذ آخر ظهور.





2017 - قوات جيش زيمبابوي تبسط سيطرتها على العاصمة هراري وتضع الرئيس روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية.





مــــــــواليـــــــــــد





1765 - روبرت فلتون، مهندس ومخترع أمريكي.





1840 - كلود مونيه، رسام فرنسي.





1863 - ليو بيكلاند، عالم كيمياء أمريكي.





1889 - جواهر لال نهرو، رئيس وزراء الهند.





1891 - فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.





1906 - لويز بروكس، ممثلة أمريكية.





1922 - بطرس بطرس غالي، أمين عام الأمم المتحدة.





1935 - الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





1945 - لبلبة، ممثلة مصرية.





1945 - ستيلا أوباسانجو، السيدة الأولى في نيجيريا.





1948 - الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز.





1951 - زانج ييمو، مخرج سينمائي صيني.





1953 - دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا.





1954 - كونداليزا رايز، وزيرة الخارجية الأمريكية.





1954 - ياني، موسيقي أمريكي.





1959 - بول مكغان، ممثل إنجليزي.





1961 - ناجي فام، مذيع مصري.





1964 - منى عبد الغني، مغنية مصرية.





1972 - جوش دوهامل، ممثل أمريكي.





1972 - إديثا غورنياك، مغنية بولندية.





1979 - أولجا كوريلنكو، ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية.





1979 - ميجيل صباح، لاعب كرة قدم مكسيكي.





1979 - حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة.





1985 - توماس فيرمايلين، لاعب كرة قدم بلجيكي.





1989 - جاك ليفرمور، لاعب كرة قدم إنجليزي.





وفيـــــــــــات





565 - الإمبراطور جستينيان الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.





1716 - غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف ألماني.





1831 - غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني.





1893 - علي مبارك، وزير تعليم مصري.





1907 - أندرو إنغليج كلارك، سياسي أسترالي.





2004 - ميشال كولومبيي، ملحن فرنسي.





2010 - يوسف درويش، ممثل كويتي.





2012 - سمير حسني، ممثل مصري.





2012 - أحمد الجعبري، نائب قائد عام كتائب عز الدين القسام.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات





اليوم العالمي للسكري.





اليوم الوطني في بورما.





عيد الطفولة في الهند.