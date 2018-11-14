ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 14-11-2018

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 14-11-2018
زي النهاردة بتاريخ 14-11-2018
طباعة
 
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 14-11-2018

أحداث

1770 - جيمس بروس يكتشف ما يعتقد أنه مصدر نهر النيل.

1889 - الصحافية ‹نيللي بلاي› تبدأ محاولة ناجحة للسفر حول العالم في أقل من 80 يومًا.

1908 - عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنلوجيا الليزر.

1922 - هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدمتها الإذاعية في المملكة المتحدة.

1954 - جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويتولى الحكم بدلًا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.

1968 - انفجار عدد من القنابل في أماكن عامة ومختلفة بالكويت وذلك أثناء زيارة شاه إيران محمد رضا بهلوي لها.

1968 - إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.

1971 - تنصيب وتجليس البابا شنودة الثالث بابا على الإسكندرية وبطرياركًا على الكرازة المرقسية وبطريارك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1975 - المغرب وإسبانيا وموريتانيا يوقعون في مدريد معاهدة ثلاثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية المحتله من قبل إسبانيا تخلت بموجبه إسبانيا عن إدارة الصحراء لصالح الدولتين.

1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يصدر أمر رئاسي بتجميد جميع الأصول والودائع الإيرانية في الولايات المتحدة على خلفيه أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.

1983 - افتتاح مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

1987 - الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.

1991 - السلطات الأميركية والبريطانية تعلن لوائح اتهام ضد اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في إسقاط طائرة بان أمريكان أثناء الرحلة رقم 103 والمسماة قضية لوكربي.

1991 - ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك يعود إلى بنوم بنه بعد ثلاثه عشر عامًا قضاها في المنفى.

2001 - قوات تحالف الشمال تسيطر على العاصمة الأفغانية كابل.

2003 - اكتشاف سدنا، والذي كان وقت اكتشافه أبعد جرم مرصود يدور حول الشمس على الإطلاق.

2012 - إسرائيل تغتال نائب القائد العام في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري وذلك بقصف استهدف سيارته.

2012 - إنطلاق مظاهرات في الأردن ضد قرار الحكومة رفع الدعم وللمطالبة بمحاكمة الفاسدين وهو ما عرف باسم هبة تشرين.

2016 - زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب كرايستشرش كبرى مدن الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا مخلفا مقتل شخصين وخسائر مادية مهمة.

2016 - وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض مشكلا ظاهرة القمر العملاق بعد 68 سنة منذ آخر ظهور.

2017 - قوات جيش زيمبابوي تبسط سيطرتها على العاصمة هراري وتضع الرئيس روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية.

مــــــــواليـــــــــــد

1765 - روبرت فلتون، مهندس ومخترع أمريكي.

1840 - كلود مونيه، رسام فرنسي.

1863 - ليو بيكلاند، عالم كيمياء أمريكي.

1889 - جواهر لال نهرو، رئيس وزراء الهند.

1891 - فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

1906 - لويز بروكس، ممثلة أمريكية.

1922 - بطرس بطرس غالي، أمين عام الأمم المتحدة.

1935 - الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

1945 - لبلبة، ممثلة مصرية.

1945 - ستيلا أوباسانجو، السيدة الأولى في نيجيريا.

1948 - الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز.

1951 - زانج ييمو، مخرج سينمائي صيني.

1953 - دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا.

1954 - كونداليزا رايز، وزيرة الخارجية الأمريكية.

1954 - ياني، موسيقي أمريكي.

1959 - بول مكغان، ممثل إنجليزي.

1961 - ناجي فام، مذيع مصري.

1964 - منى عبد الغني، مغنية مصرية.

1972 - جوش دوهامل، ممثل أمريكي.

1972 - إديثا غورنياك، مغنية بولندية.

1979 - أولجا كوريلنكو، ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية.

1979 - ميجيل صباح، لاعب كرة قدم مكسيكي.

1979 - حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة.

1985 - توماس فيرمايلين، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1989 - جاك ليفرمور، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيـــــــــــات

565 - الإمبراطور جستينيان الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1716 - غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف ألماني.

1831 - غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني.

1893 - علي مبارك، وزير تعليم مصري.

1907 - أندرو إنغليج كلارك، سياسي أسترالي.

2004 - ميشال كولومبيي، ملحن فرنسي.

2010 - يوسف درويش، ممثل كويتي.

2012 - سمير حسني، ممثل مصري.

2012 - أحمد الجعبري، نائب قائد عام كتائب عز الدين القسام.

أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات

اليوم العالمي للسكري.

اليوم الوطني في بورما.

عيد الطفولة في الهند.
المزيد عن: وفيات مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات احداث 14 نوفمبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 10:50:05 PM