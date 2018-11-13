الاتحاد الفرنسي يحقق مع موناكو

فتح الاتحاد الفرنسي التحقيق مع موناكو بشأن التسريبات التي حاصرته خلال الفترة الماضية حول تقديم رشاوى وارتكاب مخالفات في التعاقد مع بعض الناشئين.





ونشرت مجلة دير شبيجل الألمانية تسريب جديد يدين إدارة موناكو ويتهمها بمنح رشاوى لأسر لاعبين تحت سن 15 عامًا وتحويل 15 ألف يورو لحساب كل أسرة والتكفل بتكاليف الدراسة وتوفير السكن.





وذكر البيان أن الاتحاد الفرنسي سيحقق في الأمر بالاشتراك مع رابطة اللاعبين الفرنسيين لمعرفة ما يقوم به موناكو من أجل تحديد العقوبات التأديبية المحتملة على النادي بشأن هذه القضية.





وتمنع اللوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن 15 عامًا إلا أن موناكو خرق القوانين بضم اثنين ناشئين في العام الماضي.

وشملت رشاوى موناكو وفقًا للتسريبات توفير فرص عمل لأولياء أمور لاعبين آخرين تحت سن 15 عامًا وهو ما يتعارض مع بنود القانون الفرنسي.