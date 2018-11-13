ياهو تطلق تطبيق جديد يوقظك على أهم الأخبار حول العالم
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:00 م
كشفت شركة ياهو عن تطبيق منبه جديد، والذى أطلقت عليه اسم WakingNews Alarm Clock، إذ يوقظك التطبيق مع مقتطفات صوتية لآخر الأخبار من عدد من المصادر، ويجرى اختباره حاليًا على أجهزة أندرويد، ويمكنك الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاى الآن بكل سهولة.
ووفقا لموقع Phonearena الهندى فتشمل مصادر الأخبار المقدمة هافينجتون بوست وياهو نيوز وياهو فينانس وياهو سبورتس وEngadget.
وتتوفر النشرة الصوتية فى تمام الساعة 6:30 صباحًا كل يوم، وإذا كنت تفضل الاستيقاظ بأصوات أخرى بدلاً من الأخبار، فهناك إعداد يمكنك من الاستماع إلى صوت النسيم اللطيف والضباب وغير ذلك الكثير.