ياهو تطلق تطبيق جديد يوقظك على أهم الأخبار حول العالم

كشفت شركة ياهو عن تطبيق منبه جديد، والذى أطلقت عليه اسم WakingNews Alarm Clock، إذ يوقظك التطبيق مع مقتطفات صوتية لآخر الأخبار من عدد من المصادر، ويجرى اختباره حاليًا على أجهزة أندرويد، ويمكنك الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاى الآن بكل سهولة.