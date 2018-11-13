الأمن العام اللبناني ينفي وجود ضغوط على اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم

وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن:"ممثلة منظمة "هيومن رايتس وتش"، قد صرحت في مؤتمر صحفي اليوم، أن المنظمة تهتم بموضوع اللاجئين، وأن في لبنان ضغط على النازح السوري للعودة إلى بلده قبل الوقت المناسب، وترى المنظمة، أن هناك ضغطا مباشرا من الأمن العام اللبناني حتى يعود السوريون إلى مناطقهم المحرومة من الكهرباء والماء والحماية، وحتى أنه لا وجود للرقابة للتأكد من عدم تعرضهم للانتهاكات".

وأكد البيان أن المديرية العامة للأمن العام لا تمارس أي شكل من أشكال الضغط على النازحين السوريين للعودة إلى سوريا، وأن جميع العائدين منهم قد عادوا طوعا إما بشكل إفرادي أو ضمن دفعات العودة الطوعية، التي تنظمها المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة، والتي تتم بحضور مندوبين من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين يتأكدون، أن النازحين يعودون طوعاً وبملء إرادتهم.

هذا ويتولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان منذ أشهر، وذلك ضمن دفعات يضم كل منها بضع مئات.