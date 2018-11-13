شرط وحيد من المقاصة لبيع أنطوي للزمالك

حدد نادي مصر المقاصة شروطه للسماح برحيل المهاجم الغاني جون أنطوي للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.









وطلبت إدارة نادي مصر المقاصة من الزمالك الحصول على 2 مليون دولار لبيع جون أنطوي، في الفترة المقبلة، لتعويض كاسونجو داخل البيت الأبيض والذي يفكر في الرحيل عن الفريق.









وأبدى طلعت يوسف، المدير الفنى لمصر المقاصة، موافقته على رحيل أنطوى بشرط إحضار البديل المناسب.



