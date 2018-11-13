ماتيس يساند الجنود الأمريكيين على حدود المكسيك

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الثلاثاء، أنه سيزور الحدود الأمريكية المكسيكية حيث تم نشر آلاف الجنود لمساعدة شرطة الحدود في الاستعداد لوصول "قافلة" مهاجرين.







وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بنشر الجنود قبيل انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي. وندد معارضون بالقرار ووصفوه بأنه "مناورة السياسية لتحريك قاعدته المحافظة".







وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون، إنه سيزور الحدود الأربعاء.







وكانت قافلة المهاجرين قد غادرت سان بدرو سولا بهندوراس، في 13 أكتوبر، وعبرت أكثر من 1500 كلم حتى الآن.







وتشكلت قافلتان أخريان مذاك في تحد لترامب الذي ندد بما وصفه "اجتياحاً" للأراضي الأمريكية.







ولا يزال أمام المهاجرين السير مئات الكيلومترات للوصول إلى الحدود وقد لا يصلوا إليها قبل انتهاء انتشار الجنود المقرر في 15 ديسمبر.







وقال البنتاغون، إن زيارة ماتيس للحدود ستستمر يوماً، وأنه سيزور ماكالين في جنوب تكساس.







ولم تعلن وزارة الدفاع بعد كلفة تلك العملية.







ويمكن أن تشمل العملية أكثر من 9 آلاف جندي نظامي أو احتياط ينتشرون عند الحدود أو قربها.







وهذا أكبر انتشار عسكري يشرف عليه ماتيس منذ توليه وزارة الدفاع قبل نحو عامين.







وكان ماتيس قد دافع عن قرار إرسال آلاف الجنود إلى الحدود، حيث ستكون مهمتهم الرئيسية تقديم الدعم اللوجستي، رافضاً الانتقادات بأن الخطوة ذات طابع سياسي.