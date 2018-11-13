إخلاء سبيل إعلامي شهير زوّر شهادة "الدكتوراة"

أفرجت النيابة العامة، أمس، عن الإعلامي الشهير المتهم بتزوير شهادة الدكتوراة، بعد دفعة 21 ألف دينار، تعادل فروقات راتبه جراء حصوله على شهادة الدكتوراة بطريقة غير قانونية وألف دينار ضمان.

وكانت إدارة التعليم العالي في وزارة التربية، قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الإعلامي اتهمته فيه بتزوير شهادة الدكتوراه من جمهورية مصر العربية وحصوله عليها من معهد غير معترف به لدى الوزارة، وذلك مقابل مبلغ مالي دفعه المتهم.



