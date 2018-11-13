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إخلاء سبيل إعلامي شهير زوّر شهادة "الدكتوراة"

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:30 م
إخلاء سبيل إعلامي شهير زوّر شهادة الدكتوراة
إعلامي شهير زوّر شهادة "الدكتوراة"
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الفجر الفني
 
أفرجت النيابة العامة، أمس، عن الإعلامي الشهير المتهم بتزوير شهادة الدكتوراة، بعد دفعة 21 ألف دينار، تعادل فروقات راتبه جراء حصوله على شهادة الدكتوراة بطريقة غير قانونية وألف دينار ضمان.
 
وكانت إدارة التعليم العالي في وزارة التربية، قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الإعلامي اتهمته فيه بتزوير شهادة الدكتوراه من جمهورية مصر العربية وحصوله عليها من معهد غير معترف به لدى الوزارة، وذلك مقابل مبلغ مالي دفعه المتهم. 

وأقر المتهم أمام النيابة بأنه حصل على شهادة الدكتوراه من معهد في مصر واعتمدها بشكل رسمي من التعليم العالي، وأنه ليس مسؤولاً إن كان المعهد غير معترف به، فهذا خطأ تتحمله إدارة التعليم العالي التي وثقت الشهادة.
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