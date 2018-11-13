"المالية": سيصبح لكل ممول رقم ضربيى موحد فى مايو 2019

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه اعتبارا من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضربيى موحد لكل انواع الضرائب، واعتبارا من اول أكتوبر سيتم تقديم الاقرارات الضريبية اليكترونيا ، وتم طرح مناقصة تقدمت 5 شركات للاختيار فيما بينها لتنفيذ الإجراءات الضريبية الموحدة لضريبتى الدخل والقيمة المضافة، وخلال عامين ستكون كافة المأمورية الضريبية تم ميكنتها .





وأشار معيط خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مساء اليوم الثلاثاء، والتى تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"، إلى إنه تم التعاقد مع شركة إرنست اند يونج العالمية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية ، ويجرى حاليا العمل على مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع.





وقال إنه تم الانتهاء من هيكل موحد لمصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والقيمة المضافة وتم عرضه على رئيس الوزراء والرئيس ويجرى دراسة تطبيقه مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسيرى النور الشهر المقبل أو بعد المقبل، واطلع عليه البنك الدولى.





وفيما يتعلق بالفاتورة الإليكترونية بدون البدء باختباراتها، والبدء بالتنفيذ فى سلاسل المجالات الكبرى، وتم توقيع قرار اليوم بأن أن تحويل يزيد عن 50 الف جنيها سيكون إلزاميا على المحل أن يحصل على رقم بطاقة من قام بالتحويل، وستصل كميات كبيرة من الأجهزة التى تربط المجالات بمصلحة الضرائب اليكترونيا لتظهر المبيعات لحظيا، وسيتم إدخال حوافز لرد جزء من المشتريات عند تقديم الفواتير للحث على طلب الفاتورة.



