تعرفي على أضرار استخدام غلاية الماء الكهربائية على صحتِك

انتشر استعمالغلاية الماء الكهربائية في العقود الأخيرة في العالم أجمع، وأصبحت الآن الكثير من البيوت خالية تمامًا من غلايات الماء العادية، أو براد الشاي التقليدي، ولكن ككل المنتجات الحديثة ترتفع أصوات الآن تحذر من مخاطر محتملة مصاحبة لاستعمال غلايات الماء الكهربائية، وسنحاول معًا فيما يلي استعراض الآراء التي تقارن بين غلاية الماء الكهربائية والعادية "البراد" وتقيم أيهما أكثر ضررًا على الصحة؟





أضرار غلاية الماء الكهربائية:

قامت الحكومة البريطانية بتدشين دراسة موسعة لإثبات وجود علاقة بين الاستعمال المنتظم لغلاية الماء الكهربائية وزيادة حدة الحساسية الجلدية لدى مرضى الحساسية، وذلك كنتيجة لاحتواء غلايات المياه الكهربائية على عنصر النيكل، الذي يتفاعل مع الماء المغلي مما ينتج عنه ترشيح بعض العناصر الكيميائية المهيجة للحساسية.





وعلى عكس المتوقع، يتعرض مستخدمو الغلايات الكهربائية الذين يستعملون المياه المفلترة لأخطار أكثر من أولئك الذين يستعملون مياه الصنبور، حيث أن المياه المفلترة تكون أكثر حموضةً، مما يتسبب في تركيز النيكل بدرجة أكبر في تفاعله مع الماء المغلي.





وتزداد احتمالات الإصابة بالحساسية لنواتج تفاعلات النيكل لدى النساء اللاتي يستعملن الإكسسوارات المطلية بالنيكل.





هل يمكن الجزم بضرر غلاية الماء الكهربائية؟

الواقع أنه يصعب الجزم بكون أجزاء منغلاية الماء الكهربائية، خصوصًا قاعدة الغلاية، مصنعة من النيكل، وذلك لتشابهه التام مع الاستانلس ستيل، كما أنه يصعب التنبؤ بمدى تأثير النيكل الموجود في الغلايات على صحة الإنسان، وإن كان المؤكد هو زيادة حدة الحساسية لدى المرضى المصابين بالحساسية الجلدية لمادة النيكل، وذلك كنتيجة للاستعمال المستمر والمنتظم.





والأمر يعتمد على عدد من العوامل:





- محتوى الغلاية من النيكل، فكلما زادت نسبة النيكل زادت نواتج تفاعله مع المياه المغلية.

- إصابة المستخدم للغلاية الكهربائية بحساسية جلدية للنيكل ونواتج تفاعلاته مع المياه المغلية.

- استعمال المياه المفلترة يزيد من نواتج تفاعل النيكل مع المياه.

- استعمال المياه في صنع الشاي قد يقلل من امتصاص النيكل ونواتج تفاعله مع الماء المغلي في جسم الإنسان.





ويحمل استعمال الغلايات الكهربائية التي تحتوي على النيكل خطر استنشاق مركبات النيكل والتي قد تسبب أورام الرئة.





هل يعد البراد القديم أكثر أمانًا من غلاية الماء الكهربائية؟

بالرغم من الأمان في استعمال مواقد الغاز، فإن هناك بعض الآثار البيئية لاستعمال مثل هذه المواقد، وتشمل:





- إمكانية تسرب الغاز الطبيعي في المنزل.

- مواقد الغاز تساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

- مادة تصنيع غلاية الغاز قد لا تكون آمنةً تمامًا على الصحة، مثل الغلايات الألومنيوم، حيث يتفاعل الالومنيوم أيضًا مع الماء المغلي.





كيف يمكن التقليل من المخاطر المحتملة لاستخدام غلاية الماء الكهربائية؟





يمكن أن يتم ذلك بالتدقيق في اختيارغلاية الماء الكهربائية:





- اختاري الغلاية الكهربائية الزجاجية.

- إذا أردتِ شراء غلاية معدنية، تأكدي من كون مادة تصنيع الغلاية هي الاستانلس وليست النيكل.

- تأكدي من قلة نسبة البلاستيك الموجود في تصنيع الغلاية الكهربائية.

- لا تستعملي المياه المفلترة في الغلاية، فغلي المياه كفيل بتنقيتها.