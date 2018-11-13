إدارة برشلونة تواصل المماطلة في تجديد عقد ألبا
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:09 م
انتقدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عدم قيام نادي برشلونة الإسباني بالتواصل مع نجم دفاع الفريق جوردي ألبا، من أجل تجديد عقده.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن اللاعب الدولي الإسباني لا يعرف عن رغبات النادي أي شئ إلا عن طريق الصحافة فقط.
وألمحت الصحيفة إلى أن البرود المستمر من قبل مسؤولي البلوجرانا مُثير للدهشة، بعد رؤية الأداء الرائع من ألبا هذا الموسم.
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