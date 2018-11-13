إدارة برشلونة تواصل المماطلة في تجديد عقد ألبا

انتقدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عدم قيام نادي برشلونة الإسباني بالتواصل مع نجم دفاع الفريق جوردي ألبا، من أجل تجديد عقده.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن اللاعب الدولي الإسباني لا يعرف عن رغبات النادي أي شئ إلا عن طريق الصحافة فقط.



