ماجي أنور: أسعى لنشر السينما المصرية بالخارج.. ونجاح عروض أثيوبيا أذهلتني

عبرت المخرجة ماجي أنور، عن سعادتها الكبيرة بنجاح اولى العروض اتي أقامتها بدولة اثيوبيا والخاصة بجمهور الأطفال، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام التي تخص الصغار بدارين عرض بالعاصمة أديس أبابا.

وقالت أنور، إنها هذه العروض هي الأولى التي تقدمها شركتها "ماجيكا برودكشنز" للتوزيع الخارجي، مؤكدة انها لم تتوقع كل هذا الاقبال الجماهيري من الاطفال هناك، الذين حرصوا على حضور العروض مما يجعله حافز لتكرار هذه التجربة وتقديم عددا من الأفلام المصرية في هذه البلد الأفريقية العريقة، كما انه سيكون هناك تعاون فني كبير بينها وبين دولة اثيوبيا وعدد من الدول لافريقية الاخرى.

وعن اسباب تأسيس شركة "ماجيكا برودكشنز" قالت ماجي انها تسعى لنشر السينما والدراما المصرية بمختلف دول العالم للتعرف على الهوية المصرية، مؤكدة انها تقوم خلال الفترة المقبلة باختيار مجموعة من الافلام والمسلسلات المصرية والعربية المميزة لترجمتها ودبلجتها وتوزيعها في بلدان العالم ، وذلك في خطوة لتعريف العالم على جودة أعمال الدراما المصرية، خاصة وان السينما المصرية لها طابعها المميز ويجب اعادة توزيعها بالخارج مثلما كان يحدث مسبقا.

وأضافت المخرجة المصرية ان عمل الشركة لن يتوقف على الترجمة والتوزيع فقط بل هناك تعاون مع شركات عالمية لتبادل الخبرات السينمائية وفتح مجال لعمل السينمائيين والفنانين المصريين بالخارج والعكس وذلك لفتح مجالات اكبر للفنانين المصريين، وبهدف توحيد لغة السينما العالمية، وجعلها ثقافة متحضرة تجمع كل الدول والشعوب.