تعقد مفاوضات وست هام مع سمير نصري لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن انتقال سمير نصري إلى فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي، قد يتوقف بسبب مطالب اللاعب المالية الضخمة.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سمير نصري، يطلب أن يتقاضى من النادي الإنجليزي 95 ألف جنيه استرليني كراتب إسبوعي، لكن هناك مخاوف من بقاء لاعب خط الوسط على بعد شهرين من اللياقة البدنية، بينما يتطلع إلى العودة إلى كرة القدم بعد حظر المخدرات.





وكان انتقال سمير نصري إلى وست هام في خطر الانهيار يوم الإثنين الماضي، في الوقت الذي خاض فيه لاعب خط الوسط الفرنسي تساؤلات حول الأجور.





وقد أقام الوكيل الحر للاعب البالغ من العمر 31 عامًا طلب التعاقد بين نصرس ووست هام في لندن، ووافق على توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع خيار لمدة عام آخر.



