تعقد مفاوضات وست هام مع سمير نصري لهذا السبب
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:03 معمر عبدالعزيز
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن انتقال سمير نصري إلى فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي، قد يتوقف بسبب مطالب اللاعب المالية الضخمة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سمير نصري، يطلب أن يتقاضى من النادي الإنجليزي 95 ألف جنيه استرليني كراتب إسبوعي، لكن هناك مخاوف من بقاء لاعب خط الوسط على بعد شهرين من اللياقة البدنية، بينما يتطلع إلى العودة إلى كرة القدم بعد حظر المخدرات.
وكان انتقال سمير نصري إلى وست هام في خطر الانهيار يوم الإثنين الماضي، في الوقت الذي خاض فيه لاعب خط الوسط الفرنسي تساؤلات حول الأجور.
وقد أقام الوكيل الحر للاعب البالغ من العمر 31 عامًا طلب التعاقد بين نصرس ووست هام في لندن، ووافق على توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع خيار لمدة عام آخر.
ورفض وست هام طلب الأجر البالغ 95 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الماضي، وتعقدت المفاوضات بشكل أكثر تعقيدا من قبل نادي في الصين أظهر اهتمامه بتوقيع نصري في الصيف المقبل، ويعرف اللاعب أنه سيكون قادرًا على الحصول على المزيد من الأموال في الصين.