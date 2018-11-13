تعرف على مواصفات "أودي R8" الرياضية المعدلة كلياً

على خلفية النجاح الكبير الذي حققته والشهرة الكبيرة التي تحظى بها كشفت شركة أودي الألمانية عن طرحها نماذج جديدة معدلة من سيارتها الرياضية الفاخرة "R8".





هيكل رياضي أنيق

وحرصت "أودي" على طرح نسختين من سيارتها "R8" حصلتا على هيكل رياضي أنيق مزين بفتحات هوائية كبيرة من الأمام والجوانب لزيادة الثبات على الطرقات، وبابين وعجلات رياضية كبيرة.





محرك توربيني

وزودت النسخة العادية من "R8" بمحرك بست أسطوانات وسعة 5.2 لتر وعزم 540 حصاناً؛ ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية، والوصول بالسيارة إلى سرعة 329 كلم/ساعة.





في حين زودت النسخة المعدلة بمحرك توربيني بعزم 570 حصاناً؛ ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 3 ثوانٍ، وزيادة السرعة إلى 331 كلم/ساعة.





فرامل خاصة

وحصلت النسختان على أنظمة فرامل خاصة يدخل في تركيبها السيراميك وألياف الكربون، منعاً لارتفاع حرارة الأقراص بشكل كبير على السرعات العالية، بالإضافة إلى أنظمة الثبات على المنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بالقيادة.