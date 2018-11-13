شاكيري: أنا في حالة رائعة.. ولا أستطيع وصف مساندة ليفربول لي

أكد شيكردان شاكيري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يشعر بحالة جيدة الآن أفضل بكثير من بداية الموسم، وأنه يحاول تقديم أفضل ما عنده في كل مرة يحصل فيها على فرصة مع ليفربول.





وقال شاكيري في تصريحات صحفية: "أن ترى الناس خلفك تساندك نحن نتملك جماهير رائعة، لقد سجلت من جديد أمام مدرج الكوب هذا شعور عظيم لقد بدأت في التعود عليه".





وتابع شاكيري بالحديث عن المداورة بين اللاعبين: "كلوب هو صاحب قرار من يلعب أو يجلس على مقاعد البدلاء، كل تلك الأمور تتغير حسب كل مباراة وطبيعتها، إذا جلست على مقاعد البدلاء يجب أن تكون في قمة تركيز وتحدث الفارق عندما تشارك، في النهاية لا يمكن أن يلعب إلا 11 لاعباً فقط".



