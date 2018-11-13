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"إكسترا نيوز" تنفرد بأول لقاء تليفزيوني مع وزير التنمية المحلية (صور)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:01 م
إكسترا نيوز تنفرد بأول لقاء تليفزيوني مع وزير التنمية المحلية (صور)
وزير التنمية المحلية
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أحمد رمضان متولي
 

يستضيف الإعلامي همام مجاهد، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على قناة إكسترا نيوز، في أول لقاء تليفزيوني له.

 

يذاع اللقاء يوم الخميس المقبل 15 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما تُذاع الإعادة يوم الجمعة في تمام الثامنةً مساءً.

 

يتحدث وزير التنمية المحلية لأول مرة عن خطته للنهوض بالمحليات وآلية التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء في الملفات الهامة وحل الشكاوى والمشكلات التي تواجه المواطنين.

 

كما يتحدث شعراوي عن مبادرة الوزارة لتلقي شكاوى المواطنين على مدارة 24 ساعة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"إكسترا نيوز" تنفرد بأول لقاء تليفزيوني مع وزير التنمية المحلية (صور)
"إكسترا نيوز" تنفرد بأول لقاء تليفزيوني مع وزير التنمية المحلية (صور)
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