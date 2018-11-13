إليسار رقصت في الشارع بفكرة مبتكرة لقناة "الجديد"

في تجربة هي الأولى من نوعها، أطلّت النجمة الإستعراضيّة إليسار عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصّة بقناة "الجديد" من خلال فيديو صُوّر على طريقة الـFlash Mob يُظهر ساحة جبيل التي ضجّت بتجمّع مُفاجىء سبّبه رقص إليسار في الشارع.

وجاء هذا الفيديو الذي أخرجه نضال بكاسيني ليُتوّج علاقة رومنسيّة طويلة بين "رواد" و"أناستازيا" من خلال مُفاجأة شارك فيها إلى جانب إليسار عدد من أهل وأصدقاء الحبيبين.

أضفت إليسار بعفويّتها وإطلالتها الخاصّة أجواءً حماسيّة وإيجابيّة، وانضمّ إليها الحاضرون في مهرجان حبّ شهد على طلب زواج من "رواد" لحبيبته "أناستازيا".

عن هذه التجربة علّقت إليسار بالقول:"سعيدة جداً بهذه الفكرة المُميّزة بخاصّة أنّني أشهد على الجمع بين قلبين شعارهما الحب، كما أشكر قناة "الجديد" التي رأت فيّ شريكة في هذه الخطوة الجميلة وبخاصّة المُخرج نضال بكاسيني عرّاب هذه الفكرة المُبتكرة. وختمت قائلة:"على أمل أن نسعى دائماً لنشر الفرح في القلوب كلّ من منبره وعلى طريقته الخاصّة ".