ليفربول ينافس 4 أندية على مدافع تولوز الشاب

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، تدعيم دفاعات الفريق الأول بمدافع شاب، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بتوجيه من المدير الفني الألماني يورجن كلوب.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن ليفربول من ضمن الفرق المتسابقة لضم قلب دفاع تولوز الشاب، جين-كلير توديبو، البالغ من العمر 18 عامًا.



