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ليفربول ينافس 4 أندية على مدافع تولوز الشاب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:59 م
ليفربول ينافس 4 أندية على مدافع تولوز الشاب
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عمر عبدالعزيز
 
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، تدعيم دفاعات الفريق الأول بمدافع شاب، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بتوجيه من المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن ليفربول من ضمن الفرق المتسابقة لضم قلب دفاع تولوز الشاب، جين-كلير توديبو، البالغ من العمر 18 عامًا.

ومن الجدير بالذكر أن عقد توديبو مع النادي الفرنسي، ينتهي في الصيف المقبل، وكلا من ليفربول وليون الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ولايبزيج الألماني مهتمون بضم اللاعب.
المزيد عن: يوفنتوس مدافع تولوز الشاب ليون ليفربول لايبزيج بوروسيا دورتموند
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