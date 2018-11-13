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ساري يطالب بالتعاقد مع لاعب برشلونة المظلوم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:57 م
ساري يطالب بالتعاقد مع لاعب برشلونة المظلوم
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعى لتدعيم مركز الوسط المهاجم بتوجيه من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البرطانية، فإن ساري سيحاول التوقيع مع دينيس سواريز لاعب برشلونة الإسباني، الذي لا يحصل إلا على دقائق معدودة للمشاركة مع الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. 

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب تشيلسي حاول التوقيع مرتين مع سواريز من قبل، أثناء تولّيه تدريب نابولي وسيحاول معه مرة أخرى الآن.
المزيد عن: ساري دينيس سواريز تشيلسي برشلونة
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