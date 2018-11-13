ساري يطالب بالتعاقد مع لاعب برشلونة المظلوم

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعى لتدعيم مركز الوسط المهاجم بتوجيه من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البرطانية، فإن ساري سيحاول التوقيع مع دينيس سواريز لاعب برشلونة الإسباني، الذي لا يحصل إلا على دقائق معدودة للمشاركة مع الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



