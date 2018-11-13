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مقتل 147 مسلحاً حوثياً في الحديدة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:52 م
مقتل 147 مسلحاً حوثياً في الحديدة
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وكالات
 
قالت صحيفة تصدرها وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء ان القوات الحكومية قتلت 147 مقاتلا حوثيا على الأقل في معارك بمدينة الحديدة غرب البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت صحيفة '26 سبتمبر' على موقعها الإلكتروني: "لقي ما يقارب 147 حوثيا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في غضون الاربع والعشرين الساعة الماضية خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني مع مليشيا الانقلاب لتحرير ميناء الحديدة".



ونقلت عن مصادر عسكرية قولها ان حصيلة القتلى في صفوف الحوثيين منذ بدء عملية تحرير الحديدة في منتصف أكتوبر تجاوزت 350 قتيلا.



وشنت القوات اليمنية، الأسبوع الماضي، مدعومة من مليشيات حليفة عملية عسكرية ضد الحديدة، بعد توقفها في يونيو الماضي لمنح الفرصة أمام مشاورات السلام بين الأطراف المتناحرة بوساطة الأمم المتحدة، لكنها لم تتم في النهاية.



وتعهدت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، هذه المرة باستعادة السيطرة على المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ نهاية 2014.



ويوجد في المدينة الميناء الرئيسي بالبلاد الذي ترد عن طريقه 80% من الإمدادات والمساعدات الإنسانية مما يشير إلى أهميته الحيوية للسكان. (إفي).
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