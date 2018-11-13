لوران بلان: حزين بسبب رابيو.. وهذا رأيي في فيراتي

لق المدرب الفرنسي الكبير لوران بلان، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، على الوضع الغير جيد بين أدريان رابيو لاعب وسط باريس وبين إدارة النادي العاصمي في الفترة الحالية.





وقال بلان في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: " للأسف موقف رابيو غير واضح في النادي رغم أنه يملك كل مقومات النجاح ولكنه لم يتحرك حتى الآن في الطريق الملائم لإمكانياته".



