لوران بلان: حزين بسبب رابيو.. وهذا رأيي في فيراتي
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:52 معمر عبدالعزيز
لق المدرب الفرنسي الكبير لوران بلان، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، على الوضع الغير جيد بين أدريان رابيو لاعب وسط باريس وبين إدارة النادي العاصمي في الفترة الحالية.
وقال بلان في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: " للأسف موقف رابيو غير واضح في النادي رغم أنه يملك كل مقومات النجاح ولكنه لم يتحرك حتى الآن في الطريق الملائم لإمكانياته".
وأضاف بقوله: "قد أكون غير محقا في تقييمي له فأنا أحب رابيو وأسلوب لعبه كثيرًا، أما ماركو فيراتي، فمستواه لم يتغير منذ سنوات عديدة".
المزيد عن: ماركو فيراتي لوران بلان باريس سان جيرمان أدريان رابيو