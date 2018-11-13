"الوزراء": اللجنة الخاصة بالأمن الغذائي تستهدف مواجهة أي أزمة في الأسعار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة التنسيقية الخاصة بالأمن الغذائي تستهدف مواجهة أي أزمة في أسعار الغذاء مثل مشكلة البطاطس والطماطم.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان هدفه الرد على كل ما يثار عن هذا الملف في الدولة المصرية.



