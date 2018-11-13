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صدى- السعودية| ارتفاع وفيات حادث طلاب عارضة جازان إلى اثنين

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:49 م
صدى- السعودية| ارتفاع وفيات حادث طلاب عارضة جازان إلى اثنين
حادث التصادم
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الفجر السعودي
 

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ارتفعت وفيات الحادث المأساوي للطلاب الذي شهدته محافظة العارضة، اليوم الثلاثاء، إلى اثنين، وإصابة 11 آخرين، من طلاب مدارس التوأمة القادمين من جبل سحار.

 

وتابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الحادث المروري المأساوي حيث أشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة.

 

ونتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث وقامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى المستشفى.

 

المصدر: صحيفة صدى

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