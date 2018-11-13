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"الصيادلة": قرار فتح تسجيل الأدوية متعجل.. ويحتاج لقرارات تكميلية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:48 م
الصيادلة: قرار فتح تسجيل الأدوية متعجل.. ويحتاج لقرارات تكميلية
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أمنية فوزي
 
قال أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن قرار فتح "تسجيل الأدوية" متعجل، ويحتاج لقرارات تكميلية ليتم توضيحه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن القرار يزيد الأعباء على الصيدليات، وعلى الدولة، والقرار جاء منقوصًا، وكان يجب أن يحتوى على سحب الأدوية المنتهية من الشركات دون قيد أو شرط، ويتم توضيح العقوبات على الشركة التي لا تسحب أدويتها.

وأوضح أن القرار يؤدي إلى زيادة عدد الأدوية منتهية الصلاحية، وكان يجب التشاور مع النقابة وغرفة صناعة الدواء.

وتابع: "نواجه تباطؤ شديد من شركات الأدوية في سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، والقرار به كلام متضاد، ولم يضع سقفًا لتسعير الأدوية".
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