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جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:45 م
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ Robin Hood
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

افتتح النجم جيمي فوكس العرض الخاص لفيلمه الجديد Robin Hood بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.


وحضر الافتتاح نجوم الفيلم آرون إيجرتون  ونجم أفلام fifty shades النجم جيمي دورنان الذي يعد أحد أبطال الفيلم بجانب جيمي فوكس.


و يجسد جيمي فوكس دور little jhon احد أفراد عصابة روبين هوود، الذي تدور أحداثه حول لص الأغنياء روبين هوود المستوحى قصته من العصور الوسطى بأوروبا والذي يسرق من الأغنياء ليساعد الفقراء.

جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
جيمي فوكس يفتتح العرض الخاص لـ "Robin Hood"
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