أحمد موسى: هناك حاجة لرفع معدل النمو لـ 8 %

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصين منذ 35 عامًا أقرت قانون يعاقب أي مواطن ينجب أكثر من مواطن، وهذا أدى لتنمية اقتصادية في الصين لم تحدث في العالم.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الصين إذا لم تقوم بإجراءات قانونية للحد من الزيادة السكانية لأصبح سكان الصين الآن يقتلون أنفسهم من أجل الحصول على الطعام.



