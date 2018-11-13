ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى: هناك حاجة لرفع معدل النمو لـ 8 %

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:46 م
أحمد موسى: هناك حاجة لرفع معدل النمو لـ 8 %
طباعة
كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصين منذ 35 عامًا أقرت قانون يعاقب أي مواطن ينجب أكثر من مواطن، وهذا أدى لتنمية اقتصادية في الصين لم تحدث في العالم. 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الصين إذا لم تقوم بإجراءات قانونية للحد من الزيادة السكانية لأصبح سكان الصين الآن يقتلون أنفسهم من أجل الحصول على الطعام. 

وتابع أن اليابان قامت بإجراءات عجيبة لن نقوم بها من أجل الحد من الزيادة السكانية، مشيرً إلى أن مصر في حاجة لزيادة معدل النمو لـ8 % مع ولادة 2.5 مليون مواطن كل عام.
المزيد عن: الزيادة السكانية التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 9:20:00 PM