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بيرهوف يكشف سر غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الألماني

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:44 م
بيرهوف يكشف سر غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الألماني
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الفجر الرياضي
 
قال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن السبب الحقيقي وراء الفشل في بيع كل التذاكر الخاصة بآخر مباراتين للمانشافت في 2018، هو ظهور المنتخب بأداء مخيب للآمال خلال العام بالإضافة إلى التشبع المفرط.


ويأمل الاتحاد الألماني في بيع 30 ألف تذكرة من 42 ألف ممكنة لمباراة المنتخب الودية أمام روسيا المقرر إقامتها الخميس المقبل.


كما أن هناك العديد من التذاكر متاحة للمباراة التي تجمع بين المنتخب الألماني ونظيره الهولندي في جلسنكيرشن يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أمم أوروبا.


وقال بيرهوف في مؤتمر صحفي: "هناك العديد من العناصر ولكن في النهاية الأمور متعلقة بنا. من الحتمي أن نخلق السعادة مرة أخرى بمجهوداتنا وبتقديم كرة قدم عظيمة. بعد ذلك ستأتي الجماهير".

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