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وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:43 م
وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية
قصف غزة
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الفجر السعودي
 

 

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار مع إسرائيل، بعد يومين من القصف المتبادل في جولة تصعيد هي الأعنف منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

 

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إن "جهوداً مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو".

 

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، أن الاحتلال دمر 80 مؤسسة خلال غاراته المكثفة التي شنتها الطائرات الحربية خلال يوم أمس الإثنين، والساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

 

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن "إجمالي الغارات التي قامت بها قوات الاحتلال على قطاع غزة تعدت 150 غارة جوية، وتم قصف 80 مؤسسة منها مبان حكومية وبنايات سكنية ومقرات مدنية ومؤسسات إعلامية وأراض زراعية فضلا عن مواقع المقاومة".

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 14 شهيداً فلسطينياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة لقطاع غزة، واغتيال عدد من عناصر "القسام" الجناح المسلح لحركة حماس.

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