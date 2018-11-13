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رسميًا.. تأجيل ديربي جدة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:42 م
رسميًا.. تأجيل ديربي جدة
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عمر عبدالعزيز
 

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من خلال لجنة المسابقات، بعض التعديلات لبعض مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن أهم التعديلات الواردة هو تأجيل موعد لقاء ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد إلى أجل غير مسمى، حيث كان من المقرر أن يلعب يوم 25 من الشهر الجاري لكن ارتباط الاتحاد بخوض السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان في اليوم 27 من الشهر الجاري حال دون إقامة الديربي في موعده.

ومن الجدير بالذكر أن موعد الديربي السابق شهد سجالاً بين رئيسي الأهلي والاتحاد عبر حساب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المزيد عن: اتحاد جدة أهلي جدة
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