البورصات الأوروبية ترتفع فى الختام مع أمال حول تحسن الأوضاع التجارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال تحسن الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وكانت أسهم الاتصالات أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية بقيادة سهم "فودافون" الذي ارتفع 7.8% بعد إعلان نتائج أعمال الشركة.





وجاءت مكاسب الأسهم الأوروبية مع عودة المحادثات التجارية مجدداً بين أكبر اقتصادين في العالم حسبما ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى جانب إشارات حول قرب التوصل لاتفاق بشأن البريكست.





كما ينظر المستثمرين بعين الاعتبار لأسعار النفط والتي شهدت خسائر قوية خلال التعاملات بعد تقرير أوبك الشهري وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثالث على أساس فصلي، فيما زادت الأجور بأكبر وتيرة في 10 سنوات.





كما ارتفعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني بأكثر من التقديرات خلال الشهر الجاري.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.7% إلى 364.4 نقطة، بينما استقر "فوتسي" البريطاني عند 7053.7 نقطة.





فيما زاد "داكس" الألماني بنسبة 1.3% إلى 11472.2 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي" بنحو 0.8% إلى 5101.8 نقطة.





وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.1285 دولار.