وزيرة البيئة المغربية: النساء الإفريقيات أول من يدفعن ثمن التغيرات المناخية

وجهت نزهة الوافى، وزيرة البيئة المغربية، الشكر لجهود وزيرة البيئة المصرية، ومصر، لاستقبال القمة الإفريقية لوزراء البيئة، ومؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن النساء الإفريقيات، أول من يقدمن الثمن، مشيرة إلى أن الآلاف منهم لم يتمكن من الحصول على الكهرباء والماء، مؤكدة أن النساء يعانين فى صمت من آثار التغير المناخي، وتغير المنظومة الايكولوجية.





وأضافت نزهة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي، المنعقد بشرم الشيخ، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر، فى ظل رئاسة الوزارة، يمنحها أمل أن ذلك سيقدم دعم نحو علاج معاناة المرأة فى القارة الإفريقية، لافته إلى أن القارة لا تحسن جلب التمويل، مشيرة إلى أن عقد القمة تعد فرصة مناسبة للتعاون ثنائي الأطراف لتقديم حلول للعالم، وان تستقر الشعوب والنساء، والأطفال، لأنه لا يمكن لأحد أن يترك أرضه إذا توفر له البيئة الطبيعية.





وأضافت: أن الملك محمد السادس جعل من التعاون بمشروع جنوب جنوب، من التغيرات المناخية سياسة أساسية وجعل لها أجندة وطنية، ولجنة مبادرة ثلاثية من أجل مكافحة الهجرة، والمغرب اليوم ينطلق من قاعدة والرابح هو القارة الإفريقية، ومتأكدين أن مصر بخبراتها، سنتعاون سويا فى إطار الاتفاقية متعددة الأطراف، لتقديم حلول مبتكرة لوقف نزيف الهجرة والمعاناة الصامتة والهجرة السرية، ومشكلات الأمن الزراعي.



