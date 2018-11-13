الأسطورة الشعبية "بهية" فى عرضين بأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت عرض "بهية" على مسرح سيد درويش "دار اوبرا الإسكندرية" فى الثامنة مساء يومي الأربعاء والخميس ١٤ و١٥ نوفمبر.

يدور العرض حول الأسطورة الشعبية القديمة (ياسين وبهية) التى شاعت على الألسنة واستوحى منها كثير من الشعراء والكتاب أعظم أعمالهم فسطرت الدواوين والروايات الشعرية منها رواية نجيب ســرور "ياسين وبهية" وأنتجت الأفلام والمسلسلات الشهيرة منها فيلم للأديب الكبير يوسف السباعى وكذلك الموال الشعبى المعروف الذى تغنته الربابة (يا بهية وخبرينى عن اللى قتل ياسين) .

تدور أحداث العرض حول قصة غرام ياسين والفتاه الجميله بهيه وصراعه مع احد الإقطاعيين فى القرية بسبب بطشه وظلمه للفلاحين ومحاولته الاستيلاء على محبوبته (بهيه) بالقوة.

العرض تصميم واخراج كريمة بدير رؤية درامية محمد فؤاد وبطولة هانى حسن ، ياسمين سمير، شيرلى احمد،نوران محمد، دنيا محمد، ميدو ادم ، محمد عبد الصبور، رضا واشرف كوداك بالإضافة إلى الممثلة منه فؤاد.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 بهدف استلهام التراث المصرى على خشبة المسرح وتقديمه فى سياق فنى درامى راقص لذا فان جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمه وقد انضمت لفرق دار الأوبرا المصرية عام ٢٠١٣.