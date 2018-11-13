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ألبا: لا أفكر في مواجهة راكيتيتش.. وراموس صديق عظيم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:35 م
ألبا: لا أفكر في مواجهة راكيتيتش.. وراموس صديق عظيم
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عمر عبدالعزيز
 
 
تحدث جوردي ألبا نجم المنتخب الإسباني، عن مواجهة زميله ببرشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، موضحًا أنه لم يتحدث عن هذه المواجهة معه، وأنه لاعب قوي وليس من السهل تسجيل أهداف كثيرة في مرمي كرواتيا، لأنها ستلعب بشكل مختلف على أرضها وستصعب الفوز على إسبانيا هناك.

وقال ألبا خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده: "أكرر مرة أخرى، إنريكي مُدرب عظيم".

وأضاف: "انريكي لم يتغير أسلوبه في التدريب مع منتخب إسبانيا عن برشلونة، هو مدرب يتعامل بشكل جيد مع لاعبيه ومدرب مواكب للعصر وبالتأكيد سيحقق إنجازات كبيرة مع المنتخب".

وواصل: "راموس صديق عظيم لي وبالرغم من كونه خصما مباشرا لي، تربطنا علاقة جيدة سويا ولفته رائعة من شخص رائع ان يطالب بعودتي".

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