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ريال مدريد يحسم أولي صفقات الشتاء بأوامر سولاري

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:24 م
ريال مدريد يحسم أولي صفقات الشتاء بأوامر سولاري
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الفجر السعودى
 
رفع سولاري المدير الفني الجديد لريال مدريدـ أولي طلباته لرئيس النادي فلورنتينو بيريز حول التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.


ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن سولاري طلب من بيريز رئيس النادي سرعة التعاقد مع ماريو هيرموسو، مدافع فريق إسبانيول.


واشار الموقع، إلي أن ريال مدريد سيدفع نحو 7.5 مليون يورو لفريق إسبانيول في نظير التعاقد مع المدافع ماريو ميرموسو في يناير المقبل.


وأكد الموقع، على أن صفقة هيرموسو ستكون الأولي لريال مدريد مع سولاري ولكنه لن تكن الأخيرة لرغبة بيريز رئيس النادي في التعاقد مع هازارد وإيكاردي.

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