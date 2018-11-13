العراق: اعتقال 2400 إرهابي في 2018

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد النامس، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة عمليات الاعتقالات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية.











وقال النامس في تصريح، إن "حصيلة عمليات ملاحقة عناصر داعش خلال التسعة أشهر الماضية بلغت 2400 عنصر، وجميعهم ألقي القبض عليهم بأوامر قضائية، ولا تزال العمليات الاستباقية مستمرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء.