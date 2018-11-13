مؤتمر صحفي للاحتفال بـ"مفاجأة" نهال نبيل الخميس المقبل

تعقد شركة "مزيكا" مؤتمرا صحفيا للاحتفال بطرح ألبوم "مفاجأة" للفنانة نهال نبيل في الأسواق، وذلك يوم الخميس 15 نوفمبر المقبل، بمقر الشركة بالمهندسين.

ألبوم "مفاجأة" يضم 10 أغنيات هم:

لوحبيت ترجعلى.. كلمات احمد سامى ألحان وليد سعد.

مخلصة.. كلمات سامى على ألحان كريم بغدادى.

أستأذنك.. كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين.

هنبدأ حياة.. كلمات خالد تاج الدين وألحان أحمد حسين.

3 مرات.. كلمات خالد أبو الفتح وألحان كريم بغدادى.

باركولى عليه.. كلمات رنا طارق وألحان نهال نبيل.

لو بيحبك هيرجع.. كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين.

18سنة .. كلمات محمد عاطف وألحان شريف تاج.

كان واحشنى.. كلمات تامر حسين وألحان نهال نبيل.

مفاجأة.. كلمات تامر حسين وألحان نهال نبيل.

قام بالتوزيع الموسيقى لجميع أغنيات الألبوم الموزع الفنان خالد نبيل.

نهال نبيل.. مطربة نجحت فى الحصول على فضية برنامج "ستوديو الفن" وقدمت تتر البداية والنهاية لمسلسل "سارة" الذى قامت ببطولته الفنانة حنان ترك، وهو أول اعمالها الفنية.. والمفاجأة كانت فى تقديم الموسيقار الفنان ياسر عبد الرحمن لــ "نهال" فى تتر المسلسل رغم صغرها بل وإصراره على غنائها التتر مع استبعاده لأصوات مطربات أخريات وصلن إلى النجومية.

بدأت نهال نبيل رحلتها الفنية بعدد من الأغاني التي تنوعت بين أغاني الأعمال الدرامية أو الدويتوهات الغنائية التي شاركت فيها مع كل من الفنان أحمد سعد في فى فيلم "دكان شحاتة" إخراج خالد يوسف وهى أغنية "أنا عاشق" كلمات الشاعر جمال بخيت وألحان احمد سعد وتوزيع خالد نبيل, وأيضا مع الفنان مروان خوري فى أغنية "كل العرب" والفنان أحمد مكي بأغنيتى "بلدي" و"شكرًا ياماما".

فى عام 2013، قررت نهال بداية العمل على الألبوم الأول والتحضير له وبالفعل بدأت مرحلة الاختيار وساعدها ووقف بجوارها شقيقها الفنان الموزع الموسيقى المعروف خالد نبيل.. وفى الاختيار كانت المناقشات والمداولات حتى يتم الاستقرار.

يذكر أن نهال نبيل قامت بتصوير ثلاث أغنيات من ألبومها الجديد "مفاجأة" الأولى هى اغنية "هنبدأ حياة" مع المخرج إسلام هشام وقامت نهال بعمل مونتاج الأغنية.. والثانية أغنية "لوحبيت ترجعلى" وقامت نهال بعمل المونتاج والإخراج والثالثة أغنية "كان واحشنى" والتى قامت بتصويرها فى العاصمة الفرنسية باريس لمدة 4 أيام، واستغرق إعداده وتصويره وتنفيذه شهرين, وشارك في تصويره مصور مصري وآخر فرنسي.

كما شارك في اختيار الملابس الاستايلست نورهان حسين وزينيريا بالجاسم، وقام بعمل المونتاج وتصحيح الألوان أحمد الششتاوي والكليب من إخراج نهال نبيل.