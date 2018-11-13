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الزمالك يعلن عن الطاقم الثالث للزي الجديد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:22 م
الزمالك يعلن عن الطاقم الثالث للزي الجديد
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هاني عصام ورامي بشاي
 
أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن الطاقم الثالث لزي الفريق في الموسم الحالي وهو باللون الأسود، وسبق وتم الإعلان عن الزي الأساسي باللون الأبيض الذي تصممه شركة بوما.

وأعلن النادي الأبيض مؤخرا عن الزي البديل باللون الأزرق بالكامل، في حين سيكون الطاقم الثالث البديل باللون الأسود بالكامل.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة ويستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء الداخلية يوم 22

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