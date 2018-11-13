ندوة ثقافية لعرض "المجموعة المعمارية المولوية" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

فى إطار التوعية بأهمية الحفاظ على التراث والآثار المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى نظمت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة، قبل قليل، ندوة ثقافية لعرض "المجموعة المعمارية المولوية".

تحدث فى اللقاء الدكتور حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس رئيس مجلس إدارة جمعية التراث والفنون التقليدية والدكتور على طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي المصري للترميم والآثار .

تناول اللقاء تاريخ طائفة المولوية منذ إنشائها التى تعود إلى الشيخ جلال الدين الرومى كذلك التوسعات والترمميات التى ألحقت بمنى "السمع خانة" التابع للطائفة المولوية .