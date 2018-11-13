محافظ الدقهلية: لائحة جديدة لإعلانات الدقهلية خلال أسبوعين

كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة على الأعلانات والمتأخرة وحدد المحافظ مهلة لموافاته بما تم سداده من المتأخرات.



كما قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة الحالية للإعلانات بالمحافظة بعدما أبدى عدد من الملاحظات عليها والتي يتم بموجبها الترخيص للإعلانات بنطاق المحافظة.



وأكد شاروبيم على أنه لا تهاون في تحصيل حق من حقوق الدولة وضرورة تحصيل مستحقاتها من الإعلانات والتصدي لأية مخالفات وازالتها فورا.



وقال المحافظ استمرار العمل باللائحة الحالية لحين الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة في غضون اسبوعين كحد أقصى.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من مديري الإدارات بالديوان العام الذي عقد بعد عصر اليوم.