محافظ بني سويف يناقش الاستعدادات النهائية لمبادرة 100 مليون صحة

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن تجربة مصر في القضاء على مرض فيروس سي " التي يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية تعد تجربة فريدة من نوعها محليا واقليميا وعالميا، وهي من أكبر المشروعات القومية، وانجازا تاريخيا سيضاف إلى رصيد الإنجازات الكبري التي تمت في الفترة الأخيرة، علاوة على الإنجازات التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.



وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم تنفيذ خطوات وترتيبات استباقية استعدادا لتنفيذ المسح السكاني لفيروس سي وأمراض السكر والضغط والسمنة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سي»والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار" 100 مليون صحة"، حيث تستهدف المبادرة فحص أكثر من 1.7 مليون مواطنًا بالمحافظة، ويتم الكشف والفحص وتوفير العلاج بالمجان.



جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذي للإستعدادات النهائية لتنفيذ الحملة والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن تلك الأمراض، والتي يجري تنفيذها في 9 محافظات ضمن المرحلة الأولى بداية من أول أكتوبر، وتقع بني سويف ضمن المرحلة الثانية خلال الفترة من1 ديسمبر 2018 حتى نهاية فبراير من عام 2019.



حيث ناقش المحافظ مانفذته مديرية الصحة من استعدادات، حيث تم توفير كافة المتطلبات والتجهيزات والأجهزة والأطقم الطبية لـ 194 نقطة تمركز ً تم تخصيصها لإجراء المسح على مستوى المحافظة، وتم تدريب عدد (590) مدخل بيانات على مستوى المحافظة على إدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة،وتدريب أعداد إحتياطية للتغطية عند العجز وبيانات التدريب، وإعادة توزيع أجهزة الحاسب الألى بالوحدات خلال فترة المبادرة لتغطية جميع فرق المبادرة والتي يصل عددها إلى (534) فريق، وتشارك الجمعيات الأهلية والمتبرعين في توفير وسائل نقل للمواطنين من الأمكان البعيدة، وتوفير بعض المستلزمات الإضافية وغيرها.



وتمت مناقشة دور التضامن الإجتماعي في تنفيذ المبادرة في مجالات التوعية وحشد المواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في هذا المجال، حيث أكد المحافظ على أهمية أن تتكامل الجهود في حشد المواطنين من خلال تنفيذ الحملة الدعائية والإعلامية لتوعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن المرض وأهمية التعاون والتفاعل معها،على أن تتضمن الحملة كل الجهات التنفيذية المعنية بالإضافة للجمعيات الأهلية.



وبحث المحافظ ما تم تنفيذه في مجال الدعاية والترويج والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية بمشاركة مديريات: الشباب والرياضة بما تملكه من كوادر شبابية ومراكز شباب منتشرة بالعزب والقرى، والمؤسسات الدينية، ودور العبادة، والتربية والتعليم من خلال تضمين فقرات الإذاعة المدرسية التركيز على أهمية الموضوع،بالإضافة إلى الإعلام الرسمي بالمحافظة مثل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، والبوابة الاليكترونية ومركز الإعلام بالمحافظة، والدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلا عن الدور الهام الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة في هذا الصدد.



حضر الإجتماع اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والتضامن والتربية والتعليم ومقررة المجلس القومي للمرأة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، وعدد كبير من رؤساء الجمعيات الأهلية، وبعض التنفيذيين المعنيين.

