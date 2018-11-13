ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خلال 5 أيام.. أكثر من 200 الف مواطن أجروا فحوصات فيروس سي بالإسكندرية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:17 م
خلال 5 أيام.. أكثر من 200 الف مواطن أجروا فحوصات فيروس سي بالإسكندرية
صورة أرشيفية
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
كشفت محافظة الإسكندرية، أن عدد ٢٠٢٠٩٣ مواطن ترددوا خلال الخمسة أيام الماضية في الفترة ٨ - ١٢ نوفمبر الجاري على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والأمراض غير سارية، وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم، أن عدد المترددين بلغ خلال الخمسة أيام في المنتزة ٤٢٩٦٨ مواطنا، وعدد المترددين في شرق ٥٣١٢٦ مواطنا، وعدد المترددين في وسط ٢٥٤٤٤ مواطنا، وعدد المترددين في غرب ٢٦٩٣٣ مواطنا، وعدد المترددين في العجمي ١٩٢٩٨ مواطنا، وعدد المترددين في الجمرك ١٢٠٤٥ مواطنا، وعدد المترددين في العامرية ١٦٦٣٩ مواطنا، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ٥٦٤٠ مواطنا.

من الجدير بالذكر؛ أن العمل بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.
المزيد عن: مصر فيروس سي الاسكندرية اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 8:00:05 PM