خلال 5 أيام.. أكثر من 200 الف مواطن أجروا فحوصات فيروس سي بالإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية، أن عدد ٢٠٢٠٩٣ مواطن ترددوا خلال الخمسة أيام الماضية في الفترة ٨ - ١٢ نوفمبر الجاري على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والأمراض غير سارية، وذلك على مستوى المحافظة.



وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم، أن عدد المترددين بلغ خلال الخمسة أيام في المنتزة ٤٢٩٦٨ مواطنا، وعدد المترددين في شرق ٥٣١٢٦ مواطنا، وعدد المترددين في وسط ٢٥٤٤٤ مواطنا، وعدد المترددين في غرب ٢٦٩٣٣ مواطنا، وعدد المترددين في العجمي ١٩٢٩٨ مواطنا، وعدد المترددين في الجمرك ١٢٠٤٥ مواطنا، وعدد المترددين في العامرية ١٦٦٣٩ مواطنا، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ٥٦٤٠ مواطنا.



من الجدير بالذكر؛ أن العمل بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.

