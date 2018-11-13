رئيس وزراء إيطاليا: نأمل أن يتم إجراء انتخابات ليبيا في ربيع 2019

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، عن آماله أن يتم إجراء الانتخابات المقبلة

في ليبيا، في الربع الثاني من عام 2019.

وأضاف كونتي: "مازال من المهم أن (تجرى) الانتخابات، في ظل احترام الظروف الأمنية والتشريعية

والدستورية الضرورية، وفي إطار جدول زمني، نأمل أن يكون في ربيع عام 2019".

وفي حديثه في الجلسة العامة للقمة التي تستضيفها إيطاليا حول ليبيا، أوضح كونتي أن ذلك سيأتي تماشيا

مع خطة انتقال سياسي حددها مؤخرا المبعوث الأممي غسان سلامة.

وذكر أنه مع ذلك، "لا يمكن أن يتم فرض الحلول من الخارج... إن الأمر يعود للشعب الليبي وممثليه لتحديد

موعد وكيفية اتخاذ القرارات الرئيسية لمستقبل البلاد".