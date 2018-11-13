ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لجماهيره

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، استبعد فكرة التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال يناير المقبل.









ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن سانشيز لم يعد ضمن مخططات بيريز الشتوية على الرغم من احتياج الفريق لصفقات جديدة للعودة للمسار الصحيح.









واشار الموقع، إلي أن بيريز رئيس ريال مدريد يجهز لمفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الملكي بالتعاقد مع الثنائي إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.









ويري ريال مدريد، أن فكرة التعاقد مع هازارد ستكون معقدة لرغبة تشيلسي في الاحتفاظ بخدمات اللاعب، إلا أن بيريز سيحاول بكافة الطرق التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوف الملكي.











