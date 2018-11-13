مدرب المقاصة يشيد بقدرات جوكر بورتو السويس

أشاد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بقدرات محمد رجب ريعو لاعب فريق بورتو السويس، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ظهر اليوم استعدادًا لمنافسات الدوري العام.





وخاض المقاصة ظهر اليوم مباراة ودية مع بورتو السويس، من أجل متابعة اللاعب الذي شارك بالمباراة كاملة وانتهت بالتعادل السلبي، تمهيدًا لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان "الفجر الرياضي" انفرد بمفاوضات المقاصة مع اللاعب، عقب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات كأس مصر والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وحيد.





ويعتبر ريعو، لاعبًا جوكر حيث يلعب في أكثر من مركز، ما وضعه تحت أعين الجهاز الفني للفريق الفيومي، للتعاقد معه بداية العام المقبل.



