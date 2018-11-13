يسرا اللوزي تستعرض لغة الإشارة مع "قد التحدي" (فيديو)

استعرضت الفنانة يسرا اللوزي، لغة الإشارة في فيديو "قد التحدي" وقالت عنه: "ابرزنا جماليات لغة الإشارة من خلال فيديو سبليت سكرين وما اقوم بترجمته هو ما يقولونه نجوم المجتمع، وشارك في الفيديو الكابتن وليد حافظ، شري الكيلاني والفنانة رنا خليل.

وأوضحت "اللوزي" أن الجمل التي يقولونها النجوم في الفيديو طريقة جديدة ومبتكرة وجذابة لجمهور السوسيال ميديا، طه حسين، بتهوفن، لقد أنشأت المجد وفي انتظار المزيد كلنا بحاجه إليك في حياتنا، "قد التحدي" سنناقش معك العديد من الموضوعات لذوي القدرات لمساعدتهم.

كل المصريين بيقولوا "قد التحدي" أظهر للعالم كيف أن تكون قد التحدي؟

وأكدت "اللوزي" أن كل المشاركين في "قد التحدي" سعداء بالمشاركة لأنهم يؤمنون بالحملة أهدافها.

وصرحت الفنانة رنا خليل عبر مدخلة تليفونيه ببرنامج "كلام بنات" علي قناة تن الفضائية أن هذه المبادرة تتبني موضوع تعلم لغة الإشارة كخطوة مبدئية، وبعد استيعاب الجمهور لهذه اللغة سوف نقوم بطرح موضوعات ذات أهمية للغة الإشارة.

يذكر أن مرحلة ما بعد مونتاج الفيديو من وكالة طارق نور، ومن إنتاج R.K. Works، وإخراج أيمن لطفي، ومخرج الوحدة الثانية أشرف قطب، ومخرج الفيلم الإبداعي رنا خليل، والكاتب عمرو محيى، وموسيقى Bensound.com.