كييفو فيرونا يقبل استقالة فينتورا

أعلن نادي كييفو فيرونا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، استقالة مدربه فينتورا، من تدريب الفريق، بعد 4 مباريات فقط من توليه المسؤولية.





وتولى فينتورا (70 عامًا) تدريب كييفو فيرونا، خلفا للوريتزو دانا، في 10 أكتوبر الماضي، بعد مرور 8 جولات من عمر الكالتشيو، ووقع على عقد حتى عام 2020.





وحصد كييفو فيرونا، نقطة واحدة فقط، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها، فينتورا، تدريب الفريق، حيث يحتل حاليا المركز الأخير بلا نقاط، حيث كان الفريق تلقى عقوبة خصم 3 نقاط، لإدارة الحسابات بشكل غير منتظم.