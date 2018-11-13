هنية: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ولكن بشرط
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:41 موكالات
لوح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بإمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن على إسرائيل أن توقف الهجمات أولا.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "لقد دافعت المقاومة عن شعبها ونفسها أمام العدوان الإسرائيلي. وشعبنا الفلسطيني كعادته احتضن المقاومة، بكثير من الصبر والفخر.
وفي حال توقف الاحتلال عن عدوانه، فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار".
وكان مصدر آخر من حركة "حماس" قد أفاد بأن التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستبدأ خلال ساعات، وذلك عقب المساعي الدبلوماسية المصرية لخفض التصعيد.
وقال المصدر، اليوم الثلاثاء، في تصريح مقتضب، إن "التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستدخل حيّز التنفيذ، خلال الساعات المقبلة، بعيد نجاح المساعي المصرية في جسر الهوة بين الطرفين، وتحقيق التهدئة".
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن الفصائل في غزة مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار إذا ردت إسرائيل بالمثل.
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