"شوقي": "كلنا اتعلمنا بمدارس الحكومة وبنتكلم لغات عادى"





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ عمل قانون جديد؛ لأن القانون الجاري العمل به حالياً، لا يتناسب مع نظام التعليم الجديد، وتابع أن القانون الجديد يضم 17 قانون فرعي، يقوم عليه جيش من المختصين .





وأكد وزير التعليم، أن اللغة العربية مادة أساسية بالدستور، وهي لغة كتب التعليم المصري المجاني، بجانب لغات أخري، معلقاً "كلنا اتعلملنا في مدارس حكومة وبنتكلم لغات عادي"، ولن يتم إلغاء اللغات في المدارس الحكومة "احنا عاوزين كله".





وأضاف شوقي نريد أن نستدعي قدراتنا علي إدارة حوار هادئ باحترام، حتي لو اختلفنا في الرأي لأن السائد الآن هو "الزعيق"، مشيرا إلي أن المجتمع المصري يعاني من وجود أصنام فكرية "قيود"، حيث أنه يوجد موضوعات لا يسمح بالتحدث بها "خطوط حمراء"، ولو تحدثنا مثلا عن التنسيق، نجد انقلاب بالسوشيال ميديا، دون محاولة لفهم ما نقصده.





جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المنعقدة الآن بمؤتمر إطلاق التقرير الأول للبنك الدولي حول التعليم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



