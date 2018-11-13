نشرة أخبار السادسة..رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35".. وغرق فرقاطة نرويجية بعد حادث تصادم

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها إصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة داخل حافلة ركاب بحمص السورية، تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الجيزة" لجلسة 16 ديسمبر.

"الصحفيين العرب" يدين الجرائم الإسرائيلية وتدمير مبنى "الأقصى"

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، متابعته بقلق شديد مواصلة وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، وتدمير قناة الأقصي الإعلامية، واستشهاد 9 من الفلسطينيين بخلاف عدد كبير من المصابيين والجرحى، من بينهم 9 حالات من الاعتداء الجسدي و4 حالات من اعتقال من الصحفيين.

الحكومة توافق على تأجير ٦٨ فدانا بالقليوبية لـ"مصر الخير"

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتصرف في قطعة أرض بمساحة 68 فداناً بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية، بنظام التأجير لمدة 25 عامًا لصالح جمعية مصر الخير؛ لإقامة مشروع تسمين ماشية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35"

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني والذى يستمر عدة أيام.

غرق فرقاطة نرويجية بعد حادث اصطدام

تعرضت فرقاطة نرويجية للغرق بعد اصطدامها بناقلة نفط، أثناء عودتها من تدريبات "Trident Junction" التي قام بها حلف شمال الأطلسي في مقاطعة هوردالاند.

إصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة داخل حافلة ركاب بحمص السورية

أكد مصدر في شرطة محافظة حمص وسط سوريا أن 6 مدنيين أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع الستين بمنطقة الزهراء.

غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 7

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ الأمس إلى 7 شهداء.

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الجيزة" لجلسة 16 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الجيزة " لقيامهما بقطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس وذلك لجلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.